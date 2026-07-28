Lourdes Flores Nano señala que el país requiere una conducción firme

La lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, sostuvo que las recientes reuniones promovidas entre dirigentes y representantes de la oposición representan una señal de apertura necesaria para la coyuntura del país.

Durante su participación en la cobertura especial de Panamericana Televisión, la dirigenta enfatizó que la comunicación interpartidaria cobra verdadero valor cuando se traduce en acuerdos claros sobre la gobernabilidad y la agenda prioritaria nacional.

​Durante la cobertura especial por Fiestas Patrias, Flores Nano manifestó que el país requiere con urgencia una conducción firme y que los intercambios políticos no deben quedarse únicamente en actos protocolares.

Definición de lineamientos

La ex candidata presidencial remarcó la necesidad de definir lineamientos concretos en materia de reactivación económica y seguridad ciudadana, señalando que la ciudadanía espera resultados tangibles frente al escenario de incertidumbre institucional.

​Análisis de Javier Velásquez Quesquén

​A su turno, el ex primer ministro y dirigente del Partido Aprista Peruano, Javier Velásquez Quesquén, coincidió en que la concertación entre las fuerzas políticas tradicionales es clave para frenar el desgaste democrático.

Velásquez Quesquén destacó que, más allá de las diferencias ideológicas, las agrupaciones con representación institucional deben actuar con responsabilidad política en las instancias parlamentarias y ejecutivas.

Consensos e institucionalidad democrática

​Flores Nano concluyó su intervención subrayando que la madurez de la clase política se medirá en su capacidad de establecer consensos mínimos y sostener la institucionalidad democrática. La lideresa socialcristiana reiteró que el diálogo entre liderazgos no debe interpretarse como una repartición de cuotas de poder, sino como un compromiso urgente para dar predictibilidad al Estado peruano.