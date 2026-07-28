“Es un discurso que tiende puentes": Lourdes Flores y Javier Velásquez analizan mensaje de Keiko Fujimori

Luego del mensaje a la Nación pronunciado por la presidenta Keiko Fujimori tras asumir el cargo, diversas figuras políticas reaccionaron a los principales anuncios del nuevo gobierno. La excandidata presidencial Lourdes Flores Nano calificó el discurso como una intervención orientada a todo el país y destacó el llamado de la mandataria a construir consensos con las distintas fuerzas políticas.

“Es un discurso que mira al Perú entero, que tiende puentes, es un mensaje bien encaminado”, señaló Flores Nano. Durante su intervención, Keiko Fujimori hizo un llamado a la unidad nacional al afirmar: “Que nuestras diferencias nos unan en la búsqueda del bien del país. No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario que está listo para ponerse de pie”.

Por su parte, el excongresista Javier Velásquez Quesquén consideró que el mensaje presidencial genera altas expectativas, aunque advirtió que ahora corresponde conocer cómo se ejecutarán las propuestas anunciadas. En su discurso, la jefa de Estado también aseguró que su gobierno impulsará un Estado al servicio de los ciudadanos, que facilite la inversión y el desarrollo en lugar de generar obstáculos.

CAMINÓ HASTA PALACIO

Al concluir su mensaje ante el Congreso de la República, la presidenta Keiko Fujimori se dirigió a pie hacia Palacio de Gobierno luciendo la banda presidencial y saludando a cientos de ciudadanos que se apostaban en la calle. Antes de iniciar el recorrido recibió los honores correspondientes por parte del Jefe de Línea y del Estado Mayor, marcando así el inicio oficial de su gestión al frente del Ejecutivo.