Analistas destacan mensaje a la Nación de Keiko Fujimori: “Fue un discurso optimista”

El mensaje a la Nación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió comentarios favorables por parte de diversos analistas y exautoridades, quienes coincidieron en que los anuncios realizados durante su discurso reflejan una visión optimista para el país y plantean importantes desafíos para el inicio de su gestión.

En entrevista con Panamericana Televisión, la exprocuradora Yeni Vilcatoma saludó las medidas anunciadas por la mandataria y sostuvo que el mensaje transmite optimismo. Asimismo, afirmó que es saludable que la izquierda haya dejado de gobernar el país, al considerar que durante varios años ese sector político solo buscó impunidad.

Por su parte, el economista Carlos Adrianzén señaló que la presidenta tiene la gran tarea de "ordenar y limpiar la casa", al advertir que el nuevo Gobierno deberá enfrentar problemas urgentes como la inseguridad ciudadana, la reactivación económica y la prevención ante un eventual impacto del fenómeno El Niño.

EXPECTATIVAS POR METAS ALTAS

En tanto, el exministro Aurelio Pastor afirmó que Keiko Fujimori se ha fijado metas muy altas, lo que, a su juicio, constituye un mensaje de optimismo para todos los peruanos. No obstante, remarcó que el Ejecutivo deberá comenzar a trabajar de inmediato para convertir esos compromisos en resultados concretos para la población.