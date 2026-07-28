Keiko Fujimori promete culminar la Nueva Carretera Central y ejecutar cuatro nuevas líneas del Metro

La presidenta anunció un paquete de obras de infraestructura que incluye la Nueva Carretera Central, nuevos sistemas de metro en Lima y la construcción de trenes de cercanías.

La flamante presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció durante su primer Mensaje a la Nación que la culminación de la Nueva Carretera Central será una de las principales prioridades de su gobierno. La mandataria aseguró que la megaobra permitirá fortalecer la conexión entre Lima y la zona central del país, reducir los tiempos de viaje y mejorar el transporte de pasajeros y mercancías.

Fujimori indicó que la Nueva Carretera Central, valorizada en S/30.000 millones, permitirá recorrer la ruta entre Lima y Junín en menos de tres horas. "Culminaremos la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías", afirmó durante su discurso.

La jefa de Estado también anunció la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima y Callao, así como la implementación de sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo. Además, informó que impulsará los trenes de cercanías Lima–Ica y Lima–Barranca como parte de una estrategia para mejorar la movilidad y la integración territorial.

OTROS PROYECTOS VIALES

Asimismo, la mandataria señaló que su gestión ejecutará importantes proyectos viales como las carreteras Oyón–Ambo, Canta–La Viuda–Unish, Puerto Ocopa–Atalaya, la Longitudinal de la Sierra, la Carretera Los Libertadores y la Autopista del Sol, además de la Red Vial N.° 4 y un Programa Nacional de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales. Según explicó, estas iniciativas forman parte de su objetivo de acelerar la inversión en infraestructura para impulsar el crecimiento y la competitividad del país.