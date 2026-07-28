Así quedó conformado el Gabinete Ministerial presidido por Luis Galarreta

La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a los 18 ministros encargados de ejecutar reformas y afrontar desafíos como la inseguridad, la reactivación económica y el cierre de brechas sociales.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, juramentó este martes al primer Gabinete Ministerial de su gobierno, encabezado por Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros. La ceremonia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y marcó el inicio formal de la gestión del nuevo equipo encargado de conducir las políticas del Poder Ejecutivo.

Tal como lo había adelantado la mandataria, Luis Galarreta asumió la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras que Elmer Cuba juró como ministro de Economía y Finanzas y Carlos Espá como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante el acto protocolar también prestaron juramento los demás integrantes del gabinete que acompañarán a la jefa de Estado.

Antes de la ceremonia, Keiko Fujimori explicó que la designación de Galarreta responde a su amplia experiencia en la administración pública y al conocimiento que posee del Estado y del Congreso. Asimismo, destacó su trayectoria al servicio del país y aseguró que se trata de un líder con capacidad para conducir un gabinete unido y orientado a resultados.

El Consejo de Ministros quedó conformado por Maritza Canales en Desarrollo e Inclusión Social; Alberto Beingolea en Cultura; Vladimiro Huaroc en Ambiente; María Seminario en la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Mauricio Arnillas en Vivienda, Construcción y Saneamiento; Rafael Rey en Transportes y Comunicaciones; Guillermo Shinno Huamaní en Energía y Minas; Rogers Valencia en Comercio Exterior y Turismo.

Mientras tanto, Juan Carlos Requejo en la Producción; Juan Sheput en Trabajo y Promoción del Empleo; Marco Vinelli en Desarrollo Agrario y Riego; Luis Dyer Fernández en Salud; José Antonio Chang en Educación; Ernesto Álvarez en Justicia y Derechos Humanos; César Astudillo en el Interior; Rafael Belaúnde en Defensa; además de Elmer Cuba en Economía y Finanzas y Carlos Espá en Relaciones Exteriores.

CUATRO EJES PRIORITARIOS

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que su gestión estará enfocada en cuatro ejes prioritarios: reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, impulsar la reactivación económica, promover la generación de empleo y ejecutar las reformas de segunda generación para reducir las brechas sociales y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Con la juramentación del gabinete, el Gobierno de Keiko Fujimori inicia oficialmente una nueva etapa en el Poder Ejecutivo. El equipo ministerial tendrá la responsabilidad de ejecutar el plan de gobierno anunciado por la mandataria, fortalecer la gobernabilidad y responder a las principales demandas de la población en materia de seguridad, crecimiento económico, infraestructura, salud, educación y desarrollo social.

LISTA DE MINISTROS DE ESTADO

Maritza Canales jura como ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Alberto Beingolea jura como ministro de Cultura

Vladimiro Huaroc jura como ministro del Ambiente

María Seminario jura como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Mauricio Arnillas jura como ministro de Vivienda

Rafael Rey jura como ministro de Transportes y Comunicaciones

Guillermo Shinno Huamaní jura como ministro de Energía y Minas

Rogers Valencia jura como ministro de Comercio Exterior y Turismo

Juan Carlos Requejo jura como ministro de la Producción

Juan Sheput jura como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Marco Vinelli jura como ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Luis Dyer Fernández jura como ministro de Salud

José Antonio Chang jura como ministro de Educación

Ernesto Álvarez jura como ministro de Justicia

César Astudillo jura como ministro del Interior

Elmer Cuba jura como ministro de Economía

Rafael Belaúnde jura como ministro de Defensa

Carlos Espá jura como ministro de Relaciones Exteriores

ACTUALIZACIÓN

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomará juramento este martes 28 de julio a su primer Gabinete Ministerial, encabezado por Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros. La ceremonia se realizará en Palacio de Gobierno, alrededor de las 4:30 de la tarde, aunque el horario podría variar de acuerdo con el desarrollo de las actividades oficiales por la transmisión de mando.

El nuevo Consejo de Ministros estará conformado por 18 titulares de cartera y tendrá la responsabilidad de poner en marcha las principales políticas del nuevo Gobierno. Entre los primeros nombramientos anunciados figuran Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas y Carlos Espá como ministro de Relaciones Exteriores.

Al anunciar la designación de Luis Galarreta, Keiko Fujimori señaló que el cargo exige liderazgo, integridad, capacidad de gestión, equilibrio frente a las dificultades y una profunda vocación de servicio. Por su parte, el flamante presidente del Consejo de Ministros afirmó que su gestión tendrá cuatro prioridades: reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, impulsar la reactivación económica, promover la generación de empleo y ejecutar las denominadas reformas de segunda generación.

NUEVA ETAPA EN EL PODER

Con la juramentación del gabinete, el Gobierno de Keiko Fujimori inicia oficialmente una nueva etapa en el Poder Ejecutivo. El equipo ministerial tendrá el desafío de consolidar la gobernabilidad, ejecutar el plan de gobierno y responder a las principales demandas de la ciudadanía en materia de seguridad, crecimiento económico y reducción de las brechas sociales.