Keiko Fujimori anuncia aumento del sueldo mínimo a S/1.300

Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta informó que la remuneración mínima vital se incrementará en S/170.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) de S/1.130 a S/1.300 durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso por Fiestas Patrias. El aumento de S/170 forma parte de las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo para mejorar los ingresos de los trabajadores y fortalecer el empleo formal en el país.

La mandataria explicó que el incremento salarial estará acompañado de un bono compensatorio por única vez dirigido a las micro y pequeñas empresas (mypes), con el objetivo de ayudarlas a asumir el mayor costo laboral y promover la incorporación de más trabajadores a la formalidad. "Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales", afirmó durante su intervención.

No obstante, la jefa de Estado no precisó la fecha en que entrará en vigencia el nuevo sueldo mínimo ni los detalles del bono, como el monto que recibirán las mypes, los requisitos para acceder al beneficio o el impacto fiscal que tendrán ambas medidas. Estos aspectos serán definidos posteriormente por el Ejecutivo.

POSTURA ANTES DE LAS ELECCIONES

El anuncio marca un cambio respecto a la postura que Keiko Fujimori sostuvo durante la campaña electoral, cuando cuestionó que el aumento del sueldo mínimo se utilizara como una promesa política y defendió que cualquier modificación debía sustentarse en criterios técnicos, el crecimiento económico, la productividad y la situación de las micro y pequeñas empresas.