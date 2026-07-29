Keiko Fujimori encabeza la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar en la avenida Brasil

ACTUALIZACIÓN

La Gran Parada y Desfile Cívico-Militar ya se desarrolla en la avenida Brasil, con la participación de las principales autoridades del país. La presidenta Keiko Fujimori encabeza la ceremonia desde la tribuna oficial, acompañada por integrantes de su Gabinete Ministerial, representantes de los poderes del Estado y familiares de la mandataria.

11:36 a.m., Desfilan 4to Agrupamiento de Fuerza Área del Perú y Keiko Fujimori se levanta para aplaudirlos.





11:25 a.m., Compañía de Batallón de Comandos desfila frente al estado principal.



11:20 a.m., Hace su presentación el 3er Agrupamiento de la Marina de Guerra del Perú.





11:15 a.m., Desfilan ex integrantes del GEIN ( Grupo Especial de Inteligencia)



11:10 a.m., Keiko Fujimori se pone melancónica al ver desfilar a la Comapañia Chavín de Huantar encabezada por el general Williams.



11:06 a.m., Compañía de Veteranos de Guerra hace su presentación en el Desfile Cívico Militar.

A las 10:30 a. m., se rindieron los honores correspondientes a la presidenta Keiko Fujimori durante la ceremonia de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar en la avenida Brasil.

Cinco minutos después, a las 10:35 a. m., las autoridades y asistentes entonaron las sagradas notas del Himno Nacional del Perú, dando inicio a los actos protocolares.

A las 10:08 a. m., hizo su llegada la presidenta Keiko Fujimori a la avenida Brasil para encabezar la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. La mandataria arribó en un vehículo descubierto, desde donde saludó a los asistentes mientras era escoltada por un grupo de seguridad y acompañada por una formación de caballos a su alrededor. A su paso, el público la recibió con aplausos y muestras de entusiasmo, mientras vecinos desde los edificios y viviendas cercanas salieron con banderas del Perú para acompañar el inicio de la ceremonia.

A las 10:00 a. m., continúa el arribo de autoridades a la tribuna oficial para participar de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. Hace instantes llegó Miguel Torres, presidente del Senado, mientras que momentos antes hicieron su ingreso el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el canciller Carlos Espá. También llegó Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, acompañado de otros integrantes del Gabinete Ministerial. El jefe de línea, Óscar Calle Pérez, recibe a cada una de las autoridades a su llegada, realizando el saludo protocolar correspondiente antes de que tomen sus respectivos asientos en la tribuna oficial.

A las 9:00 a. m., la banda de la PNP animó la jornada en la avenida Brasil con música y alegría por Fiestas Patrias. Los asistentes disfrutaron de la presentación musical y se sumaron al ambiente festivo bailando y celebrando previo a la Gran Parada Militar. Por otro lado, una reportera de Panamericana Televisión realizará una cobertura especial desde lo alto, a bordo de un brazo hidráulico de Luz del Sur, para obtener una vista panorámica de la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. Desde esta ubicación privilegiada, podrá mostrar imágenes aéreas del recorrido y el despliegue de las delegaciones militares.

A las 8:30 a. m. comenzaron a llegar las primeras autoridades al estrado oficial de la avenida Brasil para ocupar sus respectivos lugares previo a la Gran Parada Militar. Entre los primeros asistentes estuvieron el senador Francisco Calixto, de Renovación Popular, y la senadora Martha Moyano, de Fuerza Popular.