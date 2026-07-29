Luis Quispe destaca anuncios de infraestructura vial y movilidad masiva en mensaje de Keiko Fujimori

El diputado Luis Quispe Candia resaltó la incorporación de las problemáticas de tránsito y transporte en el primer discurso de la presidenta Keiko Fujimori. La declaración se dio en los exteriores del estrado oficial previo al inicio del Desfile Cívico Militar.

​"Creo que del discurso en particular debo referirme con mucha satisfacción de que es la primera vez en un discurso de esta naturaleza que un presidente de la República se ha referido al problema del tránsito y transporte. No lo habían hecho antes los presidentes y era una preocupación enorme", manifestó a Panamericana Televisión.

​Asimismo, el parlamentario valoró las medidas presentadas en materia de infraestructura vial y movilidad masiva. "Obras viales, al transporte urbano, al tren de cercanías, los metros, esa es un buen anuncio. De nuestra parte vamos a cumplir con exigir de que lo que se ha anunciado se cumpla", señaló el legislador al ser consultado sobre el financiamiento de dichos proyectos.

​Proyectos viales y esquemas de inversión

​En relación con el presupuesto para ejecutar las obras anunciadas, Quispe Candia explicó que la viabilidad financiera dependerá del modelo de asociación que adopte el Estado para la ejecución de los proyectos.

​"Depende, porque si las obras son mediante una asociación público-privada, el Estado pondrá una parte y lo demás pone el privado, o puede ser una asociación público-privada completa en que el privado pone todo el dinero. Conviene que sea una asociación público-privada mixta para que el Estado invierta", puntualizó el parlamentario.