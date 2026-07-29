¿Cómo financiará Keiko Fujimori sus promesas? Esto responde el ministro de Economía

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, respondió a los cuestionamientos del Consejo Fiscal sobre el financiamiento de las medidas anunciadas por la presidenta Keiko Fujimori durante su primer Mensaje a la Nación y aseguró que estas no comprometerán la estabilidad de las finanzas públicas.

En declaraciones a Panamericana Televisión, el titular del MEF envió un mensaje al Consejo Fiscal, luego de que dicho organismo advirtiera que no existiría disponibilidad fiscal para ejecutar los anuncios realizados por la mandataria.

"Un mensaje para mis amigos del Consejo Fiscal, que no se preocupen, el Perú va a mantener la solvencia fiscal sin ningún problema", manifestó.

¿CÓMO SERÁ EL FINANCIAMIENTO?

Consultado sobre cómo se financiarán las principales promesas del Gobierno, entre ellas el incremento de la remuneración mínima vital y la construcción de las líneas pendientes del Metro de Lima, entre otros, Cuba señaló que una de las principales fuentes será el fortalecimiento de la lucha contra la evasión tributaria.