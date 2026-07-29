Keiko Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

La ceremonia se realizó en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, donde la mandataria recibió la insignia y el bastón de mando que la acreditan como máxima autoridad de las FF.AA. y la PNP.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, fue reconocida este miércoles como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú durante una ceremonia protocolar realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, previo a la Gran Parada y Desfile Militar. El acto contó con la participación de las principales autoridades castrenses y policiales, así como de los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde, y del Interior, César Astudillo.

A su llegada, la mandataria pasó revista a las unidades formadas del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Tras recibir los honores militares, la presentación de armas y el saludo protocolar, se entonó el Himno Nacional. Posteriormente, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño Valdivia, pronunció la fórmula oficial mediante la cual se le reconoció como máxima autoridad de las instituciones castrenses y policiales, haciéndole entrega de la insignia y el bastón de mando.

Durante la ceremonia, los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional presentaron sus honores militares a la jefa de Estado, reafirmando la cadena de mando establecida por la Constitución. Concluido el acto, Fujimori retornó a Palacio de Gobierno para encabezar el primer Consejo de Ministros de su gestión, sesión en la que el Ejecutivo prevé aprobar las primeras medidas para la conducción del país.

ACTO PROTOCOLAR

Este reconocimiento constituye un acto de carácter constitucional y militar mediante el cual las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ratifican al presidente de la República como su jefe supremo. La Constitución establece, en su artículo 167, que el mandatario ejerce dicha condición, mientras que el artículo 118 dispone que le corresponde presidir el Sistema de Defensa Nacional y organizar el empleo de las Fuerzas Armadas y la PNP, reafirmando la subordinación del poder militar al poder civil y el respeto al orden constitucional.