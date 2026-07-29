Canciller confía en que el Congreso aprobará delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo

Carlos Espá afirmó que espera el respaldo de todas las bancadas para impulsar medidas contra la inseguridad ciudadana.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, expresó su confianza en que el Congreso aprobará el pedido de delegación de facultades que presentará el Ejecutivo para impulsar medidas, principalmente, contra la inseguridad ciudadana.

Tras participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil, el canciller señaló que espera que incluso las bancadas de oposición respalden las iniciativas que el Gobierno presentará en los próximos días.

"La gran demanda que tiene el pueblo peruano en este momento es que luchemos contra la inseguridad ciudadana. Yo estoy seguro que la oposición inclusive va a votar a favor de las iniciativas que vamos a presentar", declaró.

Espá evitó adelantar detalles sobre el contenido del pedido de facultades, aunque aseguró que el Ejecutivo continúa trabajando intensamente y que próximamente realizará anuncios relacionados con esta iniciativa.

Asimismo, indicó que, pese a que la Cámara de Diputados es presidida por la oposición, confía en que sus integrantes prioricen los intereses del país y apoyen las reformas planteadas por el Gobierno.

Relaciones con México

En otro momento, el titular de la Cancillería se refirió a la relación bilateral con México y expresó su confianza en que ambos países retomen el camino de la integración, al destacar los vínculos históricos y culturales que los unen.