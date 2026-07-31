Julián Pérez: Comisión de Ética indagará caso de diputado acusado de presunta agresión a su expareja

Harvey Colchado, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que el legislador Julián Pérez, quien está detenido en la comisaría de San Miguel tras ser denunciado por agredir físicamente a su expareja, será indagado por la Comisión de Ética.

“Lo que corresponde al Congreso es que la Comisión de Ética también haga la investigación y, si es responsable, tiene que ser la sanción que corresponda, porque acá a nadie se va a proteger. Acá otorongo sí va a comer otorongo, como dicen”, señaló Colchado Huamaní.

“En estos momentos, yo pertenezco a la Mesa Directiva como segundo vicepresidente; estamos en la etapa de la constitución de las comisiones. Entonces, apenas se constituya la comisión, va a tomar el caso”, agregó el representante de la bancada de Ahora Nación.

PADRE DE LA VÍCTIMA

Julián Pérez, de Juntos por el Perú, fue llevado a la comisaría de San Miguel luego de ser intervenido por policías tras una denuncia de presunta agresión a su expareja. El suceso se habría registrado en el departamento de la víctima, ubicado en el jirón Manco Segundo, en dicho distrito.

El diputado habría llegado a la casa de su expareja. Tras tocar la puerta y ser atendido por el padre de la mujer, el parlamentario habría ingresado por la fuerza a la vivienda; la víctima llamó a los agentes policiales, produciéndose la detención en flagrancia de Pérez Mallqui, informa RPP.