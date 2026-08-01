Jurado Nacional de Elecciones declara concluido el proceso de Elecciones Generales 2026

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio por finalizado el proceso de las Elecciones Generales 2026, convocado originalmente a través del Decreto Supremo N° 039-2025-PCM. La decisión quedó formalizada en la Resolución N° 2181-2026-JNE, que fue publicada en la edición de este sábado 1 de agosto en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La convocatoria electoral, emitida el 26 de marzo de 2025, estableció el domingo 12 de abril de 2026 como fecha para la primera vuelta, en la que se elegiría al presidente y vicepresidentes de la República, así como a senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Asimismo, fijó el 7 de junio de ese mismo año para una eventual segunda vuelta, en caso de que ninguna fórmula presidencial alcanzara más de la mitad de los votos válidos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Elecciones, una vez que se ha cumplido la finalidad del proceso electoral y se han concluido todas las actividades vinculadas a este, corresponde declarar su terminación. En ese marco, el JNE emitió la resolución que cierra formalmente todo el cronograma electoral del presente año.

Informar a entidades sobre finalización

La norma dispone, que la resolución sea puesta en conocimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Asimismo a la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que cada entidad proceda según sus competencias.