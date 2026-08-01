Gobierno de Keiko Fujimori designa a Hugo Cornejo Valdivia como nuevo director de la DINI

El Gobierno de Keiko Fujimori designó a Hugo Antonio Cornejo Valdivia como nuevo Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El nombramiento se formalizó a través de la Resolución Suprema Nº 245-2026-PCM, publicada en la edición de hoy del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Con esta disposición, se dio por concluida la designación de Yonny Narciso Ramírez Aguilar, quien venía desempeñándose como titular de la DINI. La resolución expresa el agradecimiento a Ramírez Aguilar por los servicios prestados durante su gestión al frente del organismo.

Funciones de la DINI

La Dirección Nacional de Inteligencia es el organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional y tiene como función principal producir, analizar y difundir información estratégica para la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa nacional.

Además coordina con las diversas entidades del Estado para identificar amenazas, riesgos y oportunidades que afecten los intereses del país, contribuyendo así a la formulación de políticas públicas en estos ámbitos.

Rol en el estado peruano

Asimismo, la DINI actúa como órgano asesor y de apoyo técnico al más alto nivel del Poder Ejecutivo, proporcionando inteligencia oportuna y confiable para la protección de la soberanía y el orden interno. Su labor incluye la supervisión de las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros sectores del Estado, garantizando que las acciones de inteligencia se realicen dentro del marco legal y respetando los derechos fundamentales.