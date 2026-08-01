Keiko Fujimori realizó visita a bases militares y policiales en el Vraem

ACTUALIZACIÓN

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, arribó la mañana de este sábado 1 de agosto, al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), para cumplir con su segunda visita oficial a la región desde que asumió el cargo.

La mandataria lideró una jornada de trabajo junto al alto mando del Comando Especial del VRAEM, con el objetivo de evaluar las operaciones contra el narcotráfico y los remanentes terroristas en esta zona estratégica del país.

NOTA ORIGINAL

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inició una visita oficial al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) para supervisar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra remanentes terroristas y el narcotráfico.

La jefa de Estado arribó a la base militar de Mazamari, en la provincia de Satipo (Junín), donde fue recibida por el alto mando castrense. En el marco de esta agenda, las autoridades militares presentarán un informe detallado sobre las operaciones ejecutadas por el Batallón Contraterrorista Alto Comaina N.° 79, unidad con despliegue en la zona.

Posteriormente, la mandataria se trasladará a la base de Valle Esmeralda para conocer el trabajo operativo de las fuerzas del orden y recibir información sobre el abatimiento del terrorista alias "Richard" y los daños registrados en un helicóptero durante esa intervención.

Recorridos y espera de declaraciones

La visita incluye también un recorrido por la base militar de Pichari, considerado uno de los principales centros de operaciones en el Vraem. Durante su estancia, los mandos castrenses expondrán las condiciones operativas del terreno, los desafíos logísticos que enfrentan las tropas y las necesidades de equipamiento para fortalecer la seguridad en el valle.

Se prevé que, al concluir las actividades, la presidenta Keiko Fujimori ofrezca declaraciones a la prensa sobre los resultados de su recorrido y la estrategia gubernamental para afianzar la presencia estatal en esta región del país.