Designan a Enrique Vásquez Chumbiauca como jefe de Gabinete de Asesores de la PCM

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decidió designar a Enrique Martín Vásquez Chumbiauca como nuevo jefe de Gabinete de Asesores, mediante la resolución ministerial N° 260-2026-PCM.

El documento fue publicado en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el último sábado y lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Otras designaciones y funciones

En paralelo, la Secretaría General del Despacho Presidencial nombró a Edwin Lévano Gamarra como secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial, bajo el régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. La designación fue oficializada a través de la Resolución Nº 000058-2026-DP/SGDP, publicada también hoy en la edición extraordinaria del boletín oficial.

La Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial tiene como función brindar asistencia técnica vinculada a la gestión y trámite de las normas legales que serán promulgadas por el presidente de la República, así como apoyar el desarrollo de las sesiones del Consejo de Ministros. Ambos nombramientos se enmarcan en la reorganización del equipo técnico del Ejecutivo.