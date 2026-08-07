César Acuña fue condenado a un año y seis meses de prisión por violación de la libertad de trabajo

El Poder Judicial condenó al líder del partido Alianza para el Progreso (APP) y exgobernador regional, César Acuña, a un año y seis meses de prisión suspendida por la comisión del delito de violación a la libertad de trabajo. La resolución fue emitida el 20 de mayo de 2026.

Según el fallo, durante su última gestión en el Gobierno Regional de La Libertad se incumplió con una sentencia judicial que ordenaba el pago de S/ 88,525 a una docente cesante. El monto era por una bonificación no percibida por un error de cálculo de la entidad regional.

NOTIFICACIÓN VÁLIDA

Tras el fallecimiento de la profesora Flor Saldaña, su hijo, Luis Novoa, asumió en 2019 la representación del proceso. Logrando al final una resolución a su favor, se le deberá abonar un total de S/ 97,377, suma que integra la deuda laboral y reparación civil de S/ 8,852.

Inmediatamente, el abogado del empresario Acuña Peralta apeló el fallo, argumentando la ausencia de notificación válida en su domicilio real y que la administración de los fondos presupuestales para deudas laborales recae en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).