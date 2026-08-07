Ex oficial mayor del Congreso detalla el proceso para conformar las comisiones parlamentarias

El ex oficial mayor del Congreso, José Elice, explicó los criterios que regirán la conformación de las comisiones de trabajo en el actual Parlamento bicameral. Según señaló, la distribución de estos grupos no debe responder a decisiones arbitrarias, sino a mecanismos técnicos basados en la representación de cada bancada.

Durante una entrevista en RPP, Elice destacó que el proceso de asignación se deberá principalmente en la cantidad de números de parlamentarios que posee cada agrupación política dentro de ambas cámaras.

Asimismo, hizo hincapié que la especialización de los legisladores también será un factor importante para garantizar un trabajo más eficiente y acorde con los temas que abordará cada comisión.

JUNTA DE PORTAVOCES TENDRÁN UN PAPEL CLAVE

Asimismo, explicó que la distribución de las comisiones será debatida y acordada en la Junta de Portavoces, órgano que continúa vigente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados tras la eliminación del Consejo Directivo. "La negociación ocurre en el órgano que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se llama Junta de Portavoces, que es la reunión de los portavoces de los grupos parlamentarios que participan y deciden con votos proporcionales al número de parlamentarios que tiene cada grupo", indicó.

El ex funcionario precisó que el proceso se basa en tres principios fundamentales: pluralidad, para asegurar la presencia de todas las agrupaciones; proporcionalidad, vinculada al número de congresistas; y especialización, orientada a que los legisladores integren comisiones relacionadas con su experiencia profesional o conocimientos técnicos.

NUEVA ESTRUCTURA

Dentro del nuevo esquema bicameral, Elice indicó que las comisiones se dividirán en ordinarias legislativas y ordinarias no legislativas. Estas últimas asumirán funciones similares a las antiguas comisiones especiales en temas como Ética e Inteligencia.

Por otro lado, respecto a la Comisión de Fiscalización, aclaró que esta ya no formará parte de la estructura parlamentaria, donde el control político será una responsabilidad permanente de todas las comisiones ordinarias, las cuales deberán supervisar las políticas públicas y el desempeño de los sectores bajo su competencia. "El control parlamentario es permanente y las comisiones ordinarias deben no solamente estudiar y pronunciarse mediante dictámenes sobre las proposiciones de ley, sino hacer seguimiento a las políticas sectoriales", manifestó.