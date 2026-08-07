Poder Ejecutivo nombró a los nuevos viceministros de Economía y Finanzas, Justicia y Educación

Esta mañana, el Ejecutivo oficializó el nombramiento de cinco nuevos viceministros en los sectores de Economía y Finanzas, Educación, y Justicia y Derechos Humanos. Las designaciones fueron publicadas en el diario El Peruano.

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se designó Erick Lahura Serrano como viceministro de Hacienda, mediante la Resolución Suprema Nº 024-2026-EF.

Asimismo, en ese sector, a través de la Resolución Suprema Nº 026-2026-EF, se nombró a Fabrizio Orrego Peche como viceministro de Economía. El funcionario tiene amplia experiencia en la administración pública.

MINEDU

Por otro lado, en el Ministerio de Educación (Minedu), mediante la Resolución Suprema Nº 017-2026-MINEDU, Luis Aleman Nakamine asumió el cargo de viceministro de Gestión Institucional.

Además, con la Resolución Suprema N° 019-2026-MINEDU, Miriam Janette Ponce Vertiz fue designada como nueva viceministra de Gestión Pedagógica.

MINJUSDH

Finalmente, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan Falconi Gálvez ocupará a partir de hoy el puesto de viceministro de Justicia, cargo oficializado con la Resolución Suprema N° 153-2026-JUS.