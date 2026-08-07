Congresista Alcorta a favor que las FF. AA. participen en la lucha contra la inseguridad ciudadana

La senadora Lourdes Alcorta respaldó la propuesta del Gobierno para que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) se sumen a la lucha contra la delincuencia; considera que la Policía Nacional enfrenta una situación difícil ante el desborde de la criminalidad.

Dijo también que su bancada, Renovación Popular, apoyará las medidas planteadas por la presidenta Keiko Fujimori, orientadas a reforzar el trabajo conjunto de ambas instituciones, y señaló que experiencias similares ya se aplican en otras naciones.

FENÓMENO EL NIÑO

"Daremos el apoyo para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. En este momento en Ecuador se está haciendo; en varios países se está haciendo; la situación está desbordada y la policía no se da abasto, y eso va a ayudar mucho", manifestó.

Por otro lado, Alcorta Suero señaló que se deben tomar medidas de prevención inmediatas ante un eventual fenómeno El Niño. Cuestionó que el anterior Gobierno no haya adoptado medidas oportunas para proteger a la población más vulnerable, informa Canal N.