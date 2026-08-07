Ministro de Salud dispone revisión integral de Cenares para optimizar abastecimiento de medicamentos

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, supervisó el almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), en Punta Hermosa, con el fin de fortalecer la logística y asegurar la distribución oportuna de medicamentos, vacunas e insumos médicos a nivel nacional.

Durante la inspección, verificó los procesos de almacenamiento, control de calidad y conservación de productos termosensibles y de temperatura controlada. Uno de los principales hallazgos fue el de millones de jeringas retráctiles adquiridas en 2022 por casi S/49 millones, que hoy ocupan el 36% del almacén y ya no se utilizan por la disminución de su consumo.

Ante esto, el ministro anunció que solicitará la intervención de la Contraloría para revisar el proceso de compra y evaluar alternativas de uso. También constató que pruebas de diagnóstico de covid-19 vencidas, valorizadas en S/10 millones, permanecen almacenadas pese a una resolución del 2024 que autoriza su destrucción.

Vacunas contra dengue y distribución

Dyer confirmó el adecuado almacenamiento de las 225 mil dosis de vacunas contra el dengue, las cuales ya están en proceso de distribución a Piura y Tumbes, en cumplimiento del compromiso de la presidenta Keiko Fujimori. "Hace unos días recibimos estas vacunas y hoy hemos comprobado que ya están prácticamente listas para su distribución", sostuvo el titular del Minsa.

Optimización de cadena de abastecimiento

El ministro destacó el trabajo del personal de Cenares y anunció que su gestión revisará integralmente la cadena de abastecimiento para optimizar la planificación, gestión de inventarios y distribución. "No se trata de buscar culpables, sino de identificar qué parte del proceso necesita mejorar", afirmó Dyer, enfatizando que el objetivo es una gestión más eficiente que garantice la llegada oportuna de medicamentos a los pacientes.