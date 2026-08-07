MVCS designa a Carlos Manuel Yáñez Lazo como presidente ejecutivo del OTASS

Especialista en gestión pública y del riesgo de desastres asume conducción del organismo técnico encargado de fortalecer la gestión de las EPS.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) designó, mediante Resolución Suprema N.° 009-2026-VIVIENDA, a Carlos Manuel Yáñez Lazo como presidente ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

EXPERIENCIA

General de Brigada del Ejército del Perú en situación de retiro, Carlos Manuel Yáñez Lazo, cuenta con más de 34 años de servicio y una amplia trayectoria en la conducción de instituciones públicas. Yáñez Lazo cuenta con una amplia trayectoria en la conducción de instituciones públicas y experiencia en gestión pública, gestión del riesgo de desastres, seguridad e infraestructura.

A lo largo de su carrera, se desempeñó como jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); director ejecutivo del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República; y agregado militar del Perú en España.

Asimismo, ejerció importantes cargos de dirección en el Ejército del Perú y, recientemente, brindó servicios especializados en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), vinculados a la gestión de riesgos y al desarrollo de proyectos de infraestructura.

Es doctor en Ciencias de la Educación y cuenta con una maestría en Gestión Pública por la Universidad ESAN, una maestría en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y una maestría en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático por la Escuela Superior de Guerra del Ejército. También cuenta con estudios de alta dirección, gobernabilidad e innovación pública, así como especializaciones en gestión del riesgo de desastres, seguridad estratégica y manejo de crisis. Asimismo, es licenciado en Ciencias Militares y licenciado en Educación.

Su experiencia contribuirá al fortalecimiento de las acciones que desarrolla el OTASS para mejorar la gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) y promover una mejora progresiva en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población.

El OTASS es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que fortalece la gestión de las EPS mediante asistencia técnica, fortalecimiento institucional y acciones orientadas a mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.