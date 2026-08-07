Nueva etapa del Congreso: Senadores y diputados sesionan hoy miércoles 5 de agosto

Ambas cámaras aprobarán la integración de sus grupos de trabajo tras las propuestas de sus Juntas de Portavoces.

El Congreso iniciará una nueva etapa del periodo legislativo 2026-2027 con la instalación de las comisiones ordinarias y especiales que tendrán a su cargo el análisis de proyectos de ley, el control político al Poder Ejecutivo y diversos procesos institucionales.

Se realizarán sesiones parlamentarias en donde tanto el Senado como la Cámara de Diputados deberán aprobar la conformación de estos grupos de trabajo, donde la primera parte estará a cargo de la sesión del Senado, para después en horas de la tarde sea el turno de la Cámara de Diputados.

Ambas cámaras debatirán la integración de las comisiones conforme a las propuestas elaboradas por sus respectivas Juntas de Portavoces. Asimismo, con la conformación de estos órganos parlamentarios, el Congreso pondrá en marcha la estructura que permitirá desarrollar la agenda legislativa y de fiscalización durante el nuevo periodo anual de sesiones.

SENADO INSTALARÁ SESIONES ESTRATÉGICAS

El pleno del Senado sesionará desde las 12:00 horas para aprobar el número de integrantes de las seis comisiones ordinarias del nuevo periodo legislativo, propuesta que ya cuenta con el respaldo de la Junta de Portavoces.

Asimismo, los senadores definirán la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria, integrada por un representante de cada grupo parlamentario y con un mandato de dos años. También se aprobará la conformación de la Comisión de Procedimientos Especiales, encargada de participar en la elección, designación y ratificación de altos funcionarios del Estado.

DIPUTADOS ELIGIRÁN A INTEGRANTES

La Cámara de Diputados iniciará su sesión plenaria a las 16:00 horas, donde aprobará el número de integrantes de las comisiones ordinarias legislativas, de acuerdo con la propuesta presentada por la Junta de Portavoces tras su reunión del 4 de agosto.

Además, durante la jornada también se definirá la conformación de las comisiones no legislativas, entre ellas la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Acusaciones Constitucionales, cuya integración respetará los principios de pluralidad y proporcionalidad parlamentaria.