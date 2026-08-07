Gobierno designa a Juan Carlos Pasco como nuevo viceministro de Poblaciones Vulnerables

El Gobierno designó a Juan Carlos Pasco Herrera como nuevo viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en reemplazo de Segundo Félix Villegas Reaño, quien ocupaba el cargo desde abril de este año.

La medida fue oficializada este miércoles mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano. Pasco Herrera cuenta con amplía experiencia en cargos directivos en el Gobierno.

Trayectoria en el sector público

en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), donde lideró procesos de planificación estratégica, gestión de políticas públicas y articulación interinstitucional.

Además, ha ejercido la docencia de posgrado y ha asesorado investigaciones en gestión pública y modernización del Estado. La designación y la aceptación de renuncia fueron suscritas por la presidenta Keiko Fujimori y la ministra del MIMP, María Magdalena Seminario Marón.

Continuidad de políticas en el MIMP

El nuevo viceministro asume el cargo en un contexto de fortalecimiento de las políticas sociales del sector, con el objetivo de garantizar la atención y protección de los grupos en situación de vulnerabilidad en el país.