Proponen que carné universitario tenga vigencia de dos años y permita medio pasaje toda la semana

La diputada Marleny Arminta (Ahora Nación) presentó un proyecto de ley que propone la modernización del régimen jurídico del carné universitario, estableciendo que este documento tenga una vigencia de dos años y pueda ser utilizado todos los días de la semana, incluidos domingos y feriados.

Dicha iniciativa busca modificar el artículo 127 de la Ley 30220, Ley Universitaria, para reconocer expresamente el derecho de los estudiantes de pregrado y posgrado a obtener este documento oficial de identificación estudiantil.

Ampliación del beneficio del pasaje universitario

El proyecto establece que el pasaje universitario consistirá en el pago del 50% del precio regular del servicio de transporte público, aplicable todos los días de la semana desde las 5:00 hasta las 24:00 horas. Además, se contempla que el beneficio se hará efectivo con la presentación del carné vigente en formato físico o digital.

Las universidades serán responsables de comunicar permanentemente a la Sunedu la condición académica de los estudiantes para garantizar la actualización de la información sobre la vigencia del documento.

Implementación del carné digital y adecuación normativa

El proyecto otorga un plazo máximo de 90 días para la adecuación de las directivas y normas vinculadas, a fin de garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Asimismo, la Sunedu implementará el carné universitario digital de manera progresiva, con los mismos efectos jurídicos y mecanismos de seguridad que el documento físico, pudiendo coexistir ambos formatos.