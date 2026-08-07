Keiko Fujimori sobre llegada del papa León XIV: “Será un momento para compartir un mensaje de esperanza”

A más de un año de su elección y tras la confirmación del Vaticano sobre la llegada del papa León XIV al territorio nacional el próximo 11 de noviembre, la presidenta Keiko Fujimori utilizó sus redes sociales para destacar la noticia del arribo del sumo pontífice al Perú.

En sus plataformas digitales, la mandataria aseguró que la visita de Robert Prevost marcará un antes y un después, y permitirá compartir un mensaje alentador para todos los ciudadanos. Además, precisó que ya se vienen realizando los preparativos para recibirlo.

“Recibo con profunda alegría la confirmación de que Su Santidad, el papa León XIV, vendrá al Perú del 11 al 17 de noviembre, una noticia que llena de ilusión a millones de peruanos. Su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país. Santo Padre, lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú”, escribió la jefa de Estado.

ITINERARIO DEL PAPA LEÓN XIV EN EL PAÍS

Luego de visitar Uruguay y Argentina, León XIV llegará al territorio nacional. De acuerdo con su itinerario, su primera parada será Lima. Posteriormente, viajará a Chiclayo, ciudad donde vivió durante gran parte de su vida, y también visitará Cusco y Ucayali.