Gobierno de Keiko Fujimori inicia reorganización del Estado con reforma del Midagri

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori oficializó la reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), convirtiéndose en el primer sector que será sometido a una evaluación integral como parte de la reforma del aparato estatal anunciada por el Ejecutivo.

Esta medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, que dispone un proceso de 120 días calendario para revisar la estructura administrativa, organizacional y de gestión del ministerio, donde señala que se analizarán funciones, procesos internos y capacidad de gestión que permitan mejorar su desempeño y fortalecer la conducción de la política agraria nacional.

¿QUÉ EVALUARÁ LA REORGANIZACIÓN?

De acuerdo con el decreto supremo, la decisión responde a limitaciones detectadas en la estructura organizacional del Midagri, así como a observaciones formuladas en los instrumentos de gestión institucional y en los reportes sobre el cumplimiento de la Política Nacional Agraria.

Asimismo, se tomarán en cuenta las recomendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para fortalecer el sector agrícola y alimentario del país. Además la Oficina de Modernización del ministerio elaborará un diagnóstico donde se evaluarán aspectos administrativos, presupuestales, de planeamiento estratégico, inversión pública e integridad.

REFORMA ESTATAL

Por otro lado, el decreto también precisa que la reorganización será financiada con el presupuesto institucional del Midagri, por lo que no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, donde las dependencias del ministerio deberán colaborar durante el proceso.