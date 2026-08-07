Presidenta Keiko Fujimori: El reto es que los Panamericanos 2027 sean mejores que los del 2019

Esta mañana, la mandataria Keiko Fujimori dijo que la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 dejará en alto el nombre de nuestro país, por lo que ratificó su total compromiso con este evento deportivo.

“El reto es que los Juegos Panamericanos 2027 del próximo año sean mejores que los del 2019. Soy mujer de retos y sabemos que hay un equipo competente y profesional; estoy segura de que vamos a dejar el Perú bien en alto”, sostuvo.

AVANCES LOGÍSTICOS

Fujimori Higuchi realizó estas declaraciones durante una reunión en Palacio de Gobierno con representantes del Comité Organizador de Lima 2027, el presidente de Panam Sports y el presidente del Comité Paralímpico de las Américas.

El encuentro contó con la presencia de la campeona olímpica Simone Biles. Las autoridades internacionales llegaron para evaluar los avances logísticos, operativos y deportivos necesarios para garantizar el éxito de la próxima edición.