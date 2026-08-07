Betssy Chávez Chino abandonó el país tras recibir salvoconducto

Tras permanecer varios meses en la embajada de México, tras recibir asilo diplomático, la expremier Betssy Chávez dejó el país en las últimas horas, luego de que el gobierno le otorgara el salvoconducto.

Con la salida del país de Chávez Chino, termina un periodo de controversia entre la Cancillería peruana y el gobierno mexicano, que derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

ASILO DIPLOMÁTICO

Betssy Chávez fue condenada el pasado 27 de noviembre a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por el expresidente Pedro Castillo.

Días antes de conocerse la sentencia, el 3 de noviembre, la expremier ingresó a la embajada de México, donde le dieron asilo. Tras recibir el salvoconducto, Chávez Chino podrá viajar a la nación azteca.