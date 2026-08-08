Canciller Carlos Espá tras viaje de Betssy Chávez a México: Somos un gobierno institucional

El canciller Carlos Espá destacó que el gobierno del Perú respeta el derecho internacional y los diferentes compromisos asumidos; fue al comentar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México y el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez Chino.

"Nosotros somos un gobierno institucional, lo que significa que respetamos no solamente las leyes en el nivel local e interno, sino que respetamos los principios del derecho internacional, y en este caso específico respetamos la Convención de Caracas del año 54, que es la Convención sobre el Asilo", señaló.

INTERÉS NACIONAL

Asimismo, confirmó que la expremier abandonó territorio peruano la medianoche rumbo a ciudad de México. Refirió que su salida se realizó sin ningún inconveniente y agradeció el apoyo de los ministerios de Defensa y del Interior.

Finalmente, el canciller Espá y Garcés-Alvear señaló que en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México primó el interés nacional "por sobre todas las cosas", y el deseo de dos países hermanos de acercarse nuevamente.