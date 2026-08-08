Claudia Sheinbaum tras entrega de salvoconducto a Betssy Chávez: Se restablecen relaciones con Perú

Esta mañana, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que la extitular del Gabinete Ministerial del Perú, Betssy Chávez Chino, está por llegar a su país tras recibir el salvoconducto por parte del Gobierno de Keiko Fujimori Higuchi.

Señaló que un avión de la Fuerza Aérea de México llegó a la ciudad de Lima, luego de que la expremier recibiera el documento necesario de viaje. Sheinbaum también indicó que esta es una acción de “buena voluntad” de parte de la nueva gestión.

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“Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Perú desde hace ya varias semanas. Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es un elemento o una acción de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México”, declaró.

Asimismo, sostuvo que este gesto del Gobierno de Keiko Fujimori marca el restablecimiento total de las relaciones entre ambos países, las cuales fueron cortadas durante la gestión del presidente José Jerí, a raíz del asilo que se le otorgó a Betssy Chávez.