Ministro Elmer Cuba plantea trasladar la mayoría de los feriados a los días viernes

El ministro Elmer Cuba anunció que el Poder Ejecutivo evalúa reorganizar el calendario de los feriados para favorecer el turismo interno y las distintas actividades que se realizan durante los fines de semana largos.

“Ya se anunció que no se aumentará ni disminuirá el número de feriados, pero sí optimizarlos en el margen. Es decir, mover todos los feriados que no sean 28 y 29 de julio, Navidad ni Año Nuevo para los viernes”, sostuvo

JORNADAS LABORALES

El titular de Economía y Finanzas también vinculó la propuesta con la productividad, al considerar que los feriados en días viernes tendrían un menor impacto en las jornadas laborales, como está demostrado.

“Hay estudios que muestran claramente que cuando los feriados caen martes y jueves, la productividad cae. Al moverlos a los viernes hay un menor efecto en la productividad y un mayor efecto en el turismo interno”, afirmó.