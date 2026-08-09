Fenómeno El Niño: Mindef desplegará batallones de ingeniería del Ejército en zonas prioritarias

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que el Gobierno ha identificado 569 puntos críticos para atender de manera prioritaria ante la próxima temporada de lluvias por el fenómeno El Niño.

Durante una entrevista en Canal N, el titular del Mindef detalló que se ha consolidado la maquinaria estatal disponible, incluyendo equipos del Ejército y de varios ministerios, para acelerar los trabajos de prevención.

En zonas como Piura, se prevé retirar vegetación del cauce del río para ejecutar la descolmatación de cerca de dos millones de metros cúbicos de sedimentos, con posibilidad de trabajar las 24 horas. Sobre las geomallas instaladas en 2017, Belaúnde explicó que ya cumplieron su función y deberán ser reemplazadas por nuevas estructuras diseñadas para cada quebrada.

Despliegue militar en seguridad ciudadana

El ministro anunció que las Fuerzas Armadas tendrán una participación más activa en la lucha contra la inseguridad, con el despliegue inicial de personal militar para proteger patios de operaciones de empresas de transporte, que se incrementará progresivamente en corredores estratégicos en coordinación con el Ministerio del Interior.

Marco legal para ampliar funciones

La estrategia contempla un paquete legislativo para ampliar las funciones militares frente a la criminalidad, que deberá ser evaluado por el Congreso. Belaúnde sostuvo que la Policía mantendrá el rol constitucional principal, pero consideró necesaria una participación "más preponderante y directa" de las Fuerzas Armadas.