Comisión de Ética de la Cámara de Diputados se instalará este lunes 10 de agosto

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instalará este lunes 10 de agosto para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, según indica la agenda oficial del Congreso de la República.

Dicha sesión se realizará en la sala Martha Hildebrandt Treviño, con la coordinación del diputado Javier Cipriani Thorne, quien liderará la jornada protocolar en la que los integrantes elegirán la Mesa Directiva que presidirá la comisión durante el periodo legislativo.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nómina del grupo de trabajo, conformado por seis parlamentarios: Mery Infantes (Fuerza Popular), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), Javier Cipriani (Renovación Popular), Heber López (Partido Cívico Obras) y Harvey Colchado (Ahora Nación). La composición del grupo de trabajo fue definida tras un proceso de selección que incluyó ajustes en la representación de Juntos por el Perú.

Reemplazo en Juntos por el Perú

Previo a la votación, la bancada de Juntos por el Perú retiró la propuesta inicial del diputado César Tito Rojas, cuestionado por sus nexos con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización disuelta por el Poder Judicial por ser considerada fachada de Sendero Luminoso. Tras evaluar inicialmente a Azucena Isla, el vocero Ernesto Zunini solicitó reconsiderar la nominación para designar finalmente a Jessica Pérez Quispe como representante de su bancada.

Aprobación de comisiones ordinarias

Además, el pleno legislativo aprobó con 111 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones la estructura de integrantes para las 16 comisiones ordinarias que funcionarán en el ciclo 2026-2027. Esta votación define la conformación de los grupos de trabajo que desarrollarán las funciones legislativas en el nuevo periodo, con una amplia mayoría que respaldó la propuesta.