Confiep respalda iniciativa del Poder Ejecutivo para trasladar los feriados a los días lunes

Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), respaldó la iniciativa del Gobierno de trasladar los feriados a los lunes, señala que la medida permite extender los beneficios para el sector turismo y baja el impacto sobre la productividad.

“Trasladar los feriados al lunes es una medida positiva y de sentido práctico. Permite generar fines de semana largos que favorecen al turismo, el comercio y las actividades vinculadas, pero con un menor impacto sobre la continuidad de las operaciones y la productividad de las empresas”, señaló.

PRINCIPALES DESAFÍOS

Dijo también, en entrevista con RPP, que esta propuesta ayuda a enfrentar uno de los principales desafíos de la economía peruana en estos momentos, la baja productividad en distintos sectores, que afecta a todas por igual, empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas.

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba Bustinza, anunció la tarde de ayer que el Poder Ejecutivo prepara una propuesta para trasladar al día lunes más cercano aquellos feriados que sean entre martes y viernes.