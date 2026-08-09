Keiko Fujimori se reúne con fiscal de la Nación para reforzar trabajo contra la criminalidad

El Ejecutivo anunció un pedido de facultades legislativas al Congreso con medidas para reforzar la lucha contra la criminalidad.

Con la finalidad de reforzar los trabajos de seguridad contra la criminalidad, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió este sábado con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en Palacio de Gobierno.

En la reunión también estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; los ministros del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaunde; y Justicia, Ernesto Álvarez. Asimismo, participaron la fiscal suprema Patricia Benavides y otros funcionarios vinculados al sistema de justicia.

GOBIERNO SOLICITARÁ FACULTADES LEGISLATIVAS

Fujimori reiteró que el Ejecutivo presentará ante el Congreso un pedido de facultades legislativas que incluirá medidas relacionadas con la lucha contra la delincuencia, la atención de los efectos del Fenómeno de El Niño y la modernización de las instituciones estatales.

La presidenta remarcó que será necesario articular esfuerzos entre las diferentes entidades para enfrentar la inseguridad. “Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión”, enfatizó.

BUSCAN FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA

Asimismo, señaló que el Ejecutivo brindará apoyo a las instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia, incluyendo los recursos necesarios para atender sus requerimientos y mejorar su capacidad de respuesta con la creación de mesas de dialogo para identificar dificultades. “Para poder ayudarlos, empoderarlos y darles los recursos que ellos necesitan; pero acá lo importante es velar por la seguridad de los ciudadanos, para eso articulamos mesas de diálogo para resolver, agilizar, y para que la justicia se vea, se sienta y sea más rápida”, manifestó.

Por otro lado, Tomás Gálvez presentó un diagnóstico sobre la situación del Ministerio Público y destacó la necesidad de reforzar sus capacidades y la coordinación con la Policía Nacional. El fiscal de la Nación calificó como “esperanzadora” la gestión de la presidenta.