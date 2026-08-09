Elecciones Regionales y Municipales 2026: lanzan plataforma digital para consultar propuestas de candidatos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital "Voto Informado", una herramienta que permitirá consultar información oficial sobre los candidatos y sus propuestas de cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del próximo 4 de octubre.

A través de sus redes sociales, el organismo electoral invitó a los ciudadanos a informarse sobre los candidatos de sus respectivos distritos, provincias y regiones mediante esta herramienta, que permite identificar a los postulantes y revisar sus propuestas.

La plataforma "Voto Informado" se convierte en una alternativa para consultar datos de las candidaturas según la jurisdicción de cada elector y busca facilitar el acceso a información verificada para que los votantes puedan comparar las opciones y tomar una decisión informada.

Objetivo de la iniciativa

Con esta herramienta, el JNE busca que la ciudadanía llegue a la jornada electoral con mayor conocimiento sobre los candidatos y sus propuestas, reduciendo la desinformación y promoviendo un voto informado.

Elecciones y recomendaciones

Las ERM 2026 se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre, y el JNE enfatizó la importancia de revisar la información oficial ante la circulación de contenidos electorales en redes sociales. La información oficial está disponible a través del enlace habilitado por el organismo electoral.