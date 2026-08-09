Ejecutivo removió a Jaime Moreno Eustaquio de la presidencia de EsSalud

Este domingo, mediante resolución suprema publicada en El Peruano, el Gobierno concluyó la designación de Jaime Moreno como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud).

El Ejecutivo señala que dejó sin efecto el nombramiento de Moreno por la causal de “pérdida de la confianza de la autoridad proponente”. El funcionario saliente fue designado en el cargo el pasado 10 de junio, durante el Gobierno de José Balcázar.

DESIGNACIÓN ES TEMPORAL

El documento que da cuenta de la salida de Jaime Moreno está firmado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput Moore.

El Gobierno nombró como reemplazo de Moreno a Hilda Sandoval, quien ya se desempeñaba como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud. Su designación es temporal, mientras se nombra a un nuevo titular de la entidad.