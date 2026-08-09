Ministro Sheput tras remoción de Jaime Moreno: EsSalud recuperará el brillo de antes por sus pacientes

Mediante su cuenta de X, el ministro Juan Sheput se pronunció sobre los cambios realizados en el Seguro Social de Salud (EsSalud), tras la remoción de Jaime Moreno como presidente ejecutivo de la entidad.

En su mensaje en titular de Trabajo y Promoción del Empleo no mencionó la salida de Moreno Eustaquio, pero sí hizo referencia a la designación temporal de Hilda Sandoval como nueva titular de EsSalud.

LA PESADILLA TERMINARÁ

“Empezó el proceso de mejora de EsSalud. Hoy se nombra a la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval Cornejo, como encargada en tanto se selecciona profesionalmente al nuevo presidente de EsSalud”, expresó.

Sheput Moore señaló también que el objetivo es garantizar que los pacientes accedan a los beneficios que les corresponden. “La pesadilla terminará y EsSalud recuperará el brillo de antes por sus pacientes”, agregó.