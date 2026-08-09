Keiko Fujimori inicia su gestión con un 60% de aprobación, según encuesta de Datum

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inició su Gobierno con un 60% de aprobación ciudadana a nivel nacional, de acuerdo a la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

El estudio registró un 24% de desaprobación y mostró que el respaldo supera al rechazo de manera transversal en todas las regiones del país. El mayor nivel de aprobación se concentra en el segmento de jóvenes de 18 a 24 años, donde alcanzó un 71%, once puntos por encima del promedio nacional.

Evaluación del primer mensaje a la Nación

Respecto al primer mensaje a la Nación, el 62% de los encuestados afirmó haber visto, escuchado o leído sobre el discurso presidencial. El 84% calificó su alocución como positiva, mientras que un 13% la consideró negativa. Las expectativas ciudadanas se concentran en la reactivación económica, la generación de empleo y la recuperación del orden interno.

Participación militar y reducción de criminalidad

Más del 85% de los ciudadanos expresó su respaldo a una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, incluyendo apoyo a la Policía en las calles y custodia de establecimientos penitenciarios.

Además, el 60% de los encuestados confía en que la criminalidad se reducirá durante la presente administración. Las proyecciones económicas indican que un 71% de la ciudadanía considera que el nuevo gobierno impulsará la inversión privada.

Expectativas ciudadanas

El 62% de la ciudadanía expresó optimismo vinculado a las expectativas de mejoras en materia económica e intervenciones en el orden público, especialmente en empleo y presencia de fuerzas del orden.