Ministro de Trabajo anuncia auditoría profunda a EsSalud y no descarta declaratoria de emergencia

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció una etapa de transición en EsSalud tras la salida de Jaime Moreno de la presidencia ejecutiva, y adelantó una auditoría profunda para revisar la gestión de la entidad e investigar posibles irregularidades.

Durante una entrevista con RPP Noticias, Sheput cuestionó las compras de medicamentos realizadas por montos menores a 8 UIT, pero a precios que consideró elevados, señalando que estas adquisiciones habrían contribuido al desabastecimiento y generado un gasto innecesario. Asimismo, señaló que se evaluará una eventual declaratoria de emergencia.

El titular de Trabajo indicó que el objetivo inicial será atender los principales problemas que enfrentan los usuarios, entre ellos los servicios de emergencia, la reducción de la espera para operaciones y el abastecimiento de medicamentos. "No puede ser que se haya estado comprando... a precios carísimos y generando desabastecimiento", sostuvo, adelantando que se investigarán las decisiones adoptadas en administraciones anteriores.

Nueva conducción y periodo de transición

Sheput anunció que la nueva conducción será definida durante este periodo de transición, con la presencia de la Dra. Hilda Sandoval, y que el próximo presidente ejecutivo deberá contar con capacidad, conducta adecuada y trayectoria que respalde su designación. La intención, explicó, es evitar cambios constantes y permitir que el próximo titular permanezca el tiempo necesario para aplicar reformas y "volver a que sea una entidad de calidad".

Situación financiera y reformas

El ministro sostuvo que la situación financiera y administrativa de EsSalud requiere revisar cómo se han utilizado sus recursos, ya que el Seguro Social administra alrededor de S/20 mil millones. Sheput afirmó que los cambios deberán reflejarse de manera progresiva en la atención a los asegurados, y que se establecerá un proyecto para definir una nueva orientación de la entidad.