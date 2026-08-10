Keiko Fujimori se solidariza con Colombia tras terremoto de magnitud 7.4: “El Perú está con ustedes”

Durante la mañana de este lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia y dejó al menos 82 personas fallecidas, además de numerosos daños materiales en diferentes regiones del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Ante esta emergencia, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con el pueblo colombiano por las víctimas y los daños ocasionados por el terremoto. Asimismo, aseguró que el Gobierno peruano se encuentra dispuesto a colaborar con las autoridades del país vecino.

“Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”, escribió la mandataria en X.

¿DÓNDE FUE EL EPICENTRO DEL TERREMOTO?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue sentido en diferentes regiones de Colombia. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia y rescate para atender a las poblaciones afectadas.

Asimismo, el terremoto provocó afectaciones en diferentes terminales aéreas del país. Las operaciones fueron suspendidas temporalmente en aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Cali, mientras se realizaban evaluaciones de seguridad y posibles daños estructurales.