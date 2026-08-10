Harvey Colchado pone a disposición su cargo en la Comisión de Ética tras pedido de prisión en su contra

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados quedó instalada este lunes 10 de agosto en la Sala Fabiola Salazar Leguía, en una sesión dirigida por el coordinador Javier Cipriani (Renovación Popular).

Sin embargo, la elección de la Mesa Directiva fue suspendida hasta mañana a las 11 a.m. debido a un impasse generado por la situación del diputado Harvey Colchado (Ahora Nación), quien enfrenta un pedido de prisión efectiva por los presuntos delitos de falsedad genérica y negociación incompatible.

Postura de Colchado y disposición del cargo

Durante la sesión, Colchado puso su cargo como miembro de la comisión a disposición del pleno, argumentando que, aunque el reglamento no le impide integrar el grupo de trabajo, busca garantizar un clima de tranquilidad.

"Yo pongo mi nombramiento como integrante a disposición del pleno, para que sean ustedes los que decidan mi continuidad", señaló, indicando que espera que los otros cinco integrantes le ratifiquen su confianza para continuar en el cargo.

Reacciones de Cipriani y crítica a Colchado

Tras la sesión, Cipriani responsabilizó a Colchado por la falta de consenso para elegir la mesa directiva, señalando que su accionar impidió alcanzar una lista cerrada. "Él se siente frágil y se deslegitima a sí mismo", afirmó, añadiendo que el partido de Colchado debería reemplazarlo en la comisión. También cuestionó la actitud del diputado, diciendo que "le gustan las cámaras".