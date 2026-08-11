Elecciones 2026: más de 1,700 candidatos declararon sentencias condenatorias

La información fue recopilada a partir de las hojas de vida presentadas por los candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Tras una revisión elaborada por “El Poder en tus manos”, se identificaron 1.739 candidatos que declararon tener sentencias condenatorias en sus hojas de vida. Entre los casos figuran delitos relacionados con violencia familiar, agresiones y hechos vinculados con el ejercicio de la función pública, como actos de corrupción.

Ante esto, los candidatos que buscan representar a la ciudadanía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deben presentar información sobre sus antecedentes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La información ha sido organizada en una herramienta de consulta que permite a los electores conocer los antecedentes declarados por quienes buscan ocupar cargos públicos y de una forma ayudar a la ciudadanía a evaluar a los candidatos antes de emitir su voto.

63 CANDIDATOS DECLARARON CONDENAS POR VIOLENCIA

Uno de los principales hallazgos corresponde a 63 aspirantes a alcaldías distritales y provinciales que declararon condenas relacionadas con violencia familiar, agresiones contra mujeres o integrantes de su entorno familiar.

El caso del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, volvió a poner el tema en discusión luego de que fuera denunciado por una presunta agresión contra su expareja. El legislador ya había declarado antecedentes relacionados con violencia familiar cuando presentó su candidatura ante el JNE.

JNE EXPLICA POR QUÉ PUEDEN POSTULAR

El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que la legislación contempla determinados impedimentos para postular a un cargo de elección popular, pero aclaró que una sentencia condenatoria no significa necesariamente que una persona quede automáticamente excluida de una contienda electoral.

"Muchos de ellos (los candidatos con condena) ya cumplieron sus penas, incluso están rehabilitados por eso se le da la posibilidad de que puedan participar políticamente y nosotros lo que hacemos es cumplir el marco normativo, (...) lo que hacemos es reflejar lo que el legislador ha querido a efectos de garantizar el derecho de participación, pero es el ciudadano el que tiene el último veredicto", indicó Burneo.