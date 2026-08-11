Rafael López Aliaga propone extender gestión de alcaldes: “Cuatro años es muy poco”

Líder de Renovación Popular manifestó que el actual periodo de gestión es insuficiente para cumplir las promesas realizadas durante una campaña electoral.

En vísperas de las elecciones municipales y regionales de 2026, el candidato de Renovación Popular a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, propuso ampliar el periodo de gestión de las autoridades locales elegidas por voto popular.

Durante una entrevista con un medio local, el excandidato a la Presidencia de la República aseguró que el actual periodo de cuatro años resulta insuficiente para que los alcaldes puedan cumplir con las promesas realizadas durante sus campañas electorales.

“Creo que todo está mal. Creo que la ley debe dar un período más a un alcalde para terminar su labor. Creo que cuatro años es muy poco”, manifestó.

RESPONDE A DETRACTORES QUE CRITICAN SU POSTULACIÓN

Tras la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga asumió la postulación. Sin embargo, su decisión generó una serie de críticas, ante las cuales el líder del partido decidió responder.

“Hace un año que no tengo puesto de alcalde, no puedo manejar recursos públicos como sí lo hacen todos los alcaldes de Somos Perú, Avanza País. Son como 50 o 60 que sí están de alcaldes y van a seguir. No hay una discontinuidad, ellos continúan”, manifestó.

Según una reciente encuesta de Ipsos, López Aliaga se ubica en el primer lugar de las preferencias de los ciudadanos de Lima, con un 21 %. En segundo lugar aparece el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, con un 13 %, mientras que en la tercera posición se encuentra el postulante de Avanza País, Francis Allison.

Por debajo de ellos figuran Daniel Urresti, Samuel Daza y Susel Paredes, entre otros candidatos que buscan ocupar el sillón municipal de la capital.