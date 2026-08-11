Perú avanza en la reactivación de relaciones con Venezuela con nuevo nombramiento consular

El nombramiento de una nueva cónsul general representa un nuevo paso en el proceso para restablecer los vínculos consulares entre ambos países.

El Gobierno peruano dio un nuevo paso para restablecer sus vínculos con Venezuela tras designar a una cónsul general en Caracas, medida que permitirá avanzar en la reactivación de las relaciones consulares entre ambos países.

Mediante una resolución suprema suscrita por la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá, fue nombrada en el cargo Alicia María Espinoza Paredes, funcionaria que se desempeñaba como consejera del Servicio Diplomático de la República. La designación fue publicada este martes en el Diario Oficial El Peruano.

El nombramiento ocurre después de que Perú y Venezuela acordaron iniciar un proceso progresivo para recuperar sus relaciones bilaterales, donde Espinoza Paredes asumirá oficialmente sus funciones mediante una resolución viceministerial.

SE BUSCA REACTIVAR RELACIONES CONSULARES

La designación de la nueva cónsul general se produce luego de que la Cancillería anunciara, el pasado 24 de julio, el inicio de un proceso de reanudación integral de las relaciones con Venezuela, con el fin principal de garantizar la atención y protección de sus ciudadanos.

La medida permitirá que los peruanos residentes en Venezuela puedan acceder nuevamente a servicios consulares en Caracas. Asimismo, se espera que Venezuela reactive su representación consular en territorio peruano para atender a sus ciudadanos que permanecen en el país.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS SUSPENDIDAS

Por otro lado, ambos países mantienen sus relaciones diplomáticas interrumpidas desde julio de 2024, cuando el Gobierno venezolano comunicó su decisión de romper los vínculos con nuestro país. La medida se produjo luego de que Perú cuestionara las irregularidades registradas antes y durante las elecciones presidenciales venezolanas de ese año.