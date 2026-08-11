Keiko Fujimori inspecciona trabajos de prevención en Lambayeque ante posibles lluvias

Durante su visita, la mandataria también participará en la entrega de 205 licencias de uso de agua a usuarios de la zona.

En el marco del cumplimiento de actividades relacionadas con la prevención y gestión de riesgos, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este martes 11 de agosto a la región Lambayeque para supervisar las acciones de preparación ante la posible llegada del Fenómeno El Niño Costero.

Durante su visita, Fujimori se trasladará hasta Chiclayo para participar en el inicio de los trabajos de limpieza y descolmatación del río Reque, con la finalidad de reducir el impacto de eventuales lluvias e inundaciones.

SUPERVISARÁ TRABAJOS EN EL RÍO REQUE

En Chiclayo, la presidenta supervisará las acciones de prevención que se ejecutarán en el río Reque y participará en la presentación oficial de la comisión especial encargada de las labores frente al Fenómeno El Niño.

Asimismo, estará acompañada por autoridades vinculadas a los sectores responsables de la prevención y atención de desastres. Las labores de limpieza y descolmatación buscan mejorar la capacidad del cauce y reducir los riesgos durante la temporada de lluvias.

ENTREGARÁ LICENCIAS DE USO DE AGUA

Por otro lado, la mandataria también llegará al distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, donde participará en la entrega de 205 licencias de uso de agua a usuarios de la zona. La actividad busca formalizar el acceso al recurso hídrico para los beneficiarios.

La presidenta estará acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el titular de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas. También participará el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Juan Carlos Castro, como parte de las actividades previstas en la agenda presidencial.