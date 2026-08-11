Keiko Fujimori sobre despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles: “Cuidarán los puntos más inseguros”

Presidenta pidió confiar en el trabajo que vienen realizando los miembros de las FF. AA. y agentes de la PNP.

Ante los constantes casos de inseguridad ciudadana, el Gobierno liderado por Keiko Fujimori ordenó el despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en diversos paraderos de empresas de transporte público, así como en otros puntos considerados críticos del territorio nacional.

Durante su visita a Lambayeque, en medio de la supervisión de las acciones preventivas ante la llegada del Fenómeno El Niño, la mandataria destacó la presencia de los efectivos militares y enfatizó que continuarán resguardando a los ciudadanos, especialmente en las zonas con mayores índices de inseguridad.

“Llevamos 10 días de Gobierno, pero lo que se ha visto es a las Fuerzas Armadas poco a poco en las calles para cuidar los puntos más inseguros. Se está viendo un trabajo de coordinación con las instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Inteligencia”, mencionó.

PRONTO SE VERÁN LOS RESULTADOS

Keiko Fujimori hizo un llamado a los ciudadanos a confiar en el trabajo que vienen realizando las distintas autoridades en materia de seguridad y aseguró que pronto comenzarán a observarse resultados positivos. “Hay que darle el respaldo a la PNP y Fuerzas Armadas, esto empezará a dar resultados. Lo importante es trabajar con estrategia e inteligencia”, señaló.