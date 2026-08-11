Congreso: así quedaron conformadas las mesas directivas de las comisiones del Senado

La Junta de Portavoces del Senado de la República aprobó por mayoría la distribución de las mesas directivas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027 y se llevó a cabo en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo.

La sesión parlamentaria estuvo encabezada por el presidente de la cámara alta, Miguel Ángel Torres. La nómina completa de las comisiones ordinarias y no ordinarias quedó estructurada de la siguiente manera:

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores: Presidencia de Fuerza Popular, Vicepresidencia de Obras y Secretaría de Renovación Popular.

Defensa Nacional y Orden Interno: Presidencia de Renovación Popular, Vicepresidencia de Obras y Secretaría de Fuerza Popular.

Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo: Presidencia de Obras, Vicepresidencia de Buen Gobierno y Secretaría de Fuerza Popular.

Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor: Presidencia de Ahora Nación, Vicepresidencia de Fuerza Popular y Secretaría de Buen Gobierno.

Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital: Presidencia de Buen Gobierno, Vicepresidencia de Juntos por el Perú y Secretaría de Fuerza Popular.

Gestión del Estado y Contraloría: Presidencia de Juntos por el Perú, Vicepresidencia de Fuerza Popular y Secretaría de Ahora Nación.

Justicia y Derechos Humanos: Presidencia de Renovación Popular, Vicepresidencia de Buen Gobierno y Secretaría de Fuerza Popular.

Ética Parlamentaria: Presidencia de Juntos por el Perú, Vicepresidencia de Fuerza Popular y Secretaría de Renovación Popular.

Procedimientos Especiales: Presidencia de Juntos por el Perú, Vicepresidencia de Renovación Popular y Secretaría de Fuerza Popular.

Inteligencia: Presidencia de Fuerza Popular, Vicepresidencia de Buen Gobierno y Secretaría de Juntos por el Perú.

Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción: Presidencia de Fuerza Popular, Vicepresidencia de Renovación Popular y Secretaría de Obras.

Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República: Presidencia de Fuerza Popular y Secretaría de Buen Gobierno.

Aprobación de cuadro nominativo y mociones

Además de la repartición de los cargos directivos en las doce comisiones, la Junta de Portavoces dio su respaldo por unanimidad al Cuadro Nominativo de las Comisiones del Senado de la República para el ciclo 2026-2027, formalizando la integración de los parlamentarios en cada espacio de trabajo.

Durante la misma jornada, las bancadas acordaron el procedimiento parlamentario para la tramitación de las mociones de saludo que se presenten a lo largo del quinquenio legislativo 2026-2031, conforme a las disposiciones normativas contempladas en el artículo 105 del Reglamento del Senado.