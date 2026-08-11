Luis Galarreta anuncia medidas para reforzar la seguridad y ordenar la administración pública

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, afirmó que una de las principales prioridades del Gobierno de Keiko Fujimori será recuperar el orden en las calles y mejorar el funcionamiento de la administración pública.

El premier sostuvo que el país requiere medidas frente a la inseguridad ciudadana, pero también una gestión más ordenada de los recursos del Estado. Según señaló, encontró una situación “terrible” y “calamitosa” en la administración pública.

Como parte de la estrategia contra la delincuencia, Galarreta indicó que las Fuerzas Armadas tendrán una participación activa dentro del marco constitucional. Entre las acciones previstas se encuentra el apoyo en rutas de transporte urbano, el resguardo de buses y la colaboración en tareas vinculadas a los establecimientos penitenciarios.

Las medidas fueron abordadas durante el primer Consejo de Inteligencia Nacional, en el que participaron la presidenta Keiko Fujimori, autoridades del Ejecutivo y los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El encuentro buscó coordinar acciones para fortalecer la respuesta del Estado frente a las amenazas contra la seguridad.